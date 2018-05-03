Приехали, Сочи!

В начале апреля лучшие райдеры России, экстремалы и просто фанаты активного образа жизни закрыли сезон на заключительном #ToyotaWeekend, который состоялся в рамках спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp.

3 апреля самые техничные сноубордисты страны встретились на склоне олимпийского курорта Красная Поляна в уникальном контесте Red Bull Roll The Dice.

5 апреля финал международного джиббинг-контеста, который собрал любителей зимнего экстрима — бешеная энергетика мероприятия зарядила гостей эмоциями на год вперед. Оценивало спортсменов профессиональное жюри во главе с известным райдером Денисом Бонусом. Призовые места заняли Сергей Гоглов, Антон Мамаев, Михаил Ильин и Павел Онищенко. В это же время команда FMX13 во главе с атлетом #ToyotaTeamRussia Алексеем Колесниковым устроила эффектное мотофристайл-шоу. Завершением #ToyotaWeekend в Сочи стал первый большой саммит атлетов команды #ToyotaTeamRussia. В нее входят 17 человек, среди которых есть как олимпийские спортсмены, так и представители экстремальных видов спорта. Насыщенная программа из мастер-классов, лекций и экскурсий продолжилась тест-драйвом нового Toyota C-HR на сочинском автодроме под руководством именитого дрифтера Никиты Шикова.

Ранее мероприятия #ToyotaWeekend прошли в Москве, Казани и Красноярске, собрав суммарно более 10 тысяч зрителей.

Можно уверенно сказать, что фестиваль в Сочи подвел яркую черту под этим ярким сезоном. (Дмитрий СОМОВ)