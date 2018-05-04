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Футболист «Ювентуса» Дибала может перейти в «Баварию» за 100 млн евро
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Футболист «Ювентуса» Дибала может перейти в «Баварию» за 100 млн евро 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Футболист итальянского «Ювентуса» Пауло Дибала летом может стать игроком мюнхенской «Баварии». Сообщается, что за аргентинского полузащитника немецкий клуб готов заплатить порядка 100 миллионов евро. Об этом сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на немецкое издание Bild.
Ранее Вести.Ru сообщали о том, что на аргентинца претендует мадридские "Реал" и «Атлетико», французский «Пари Сен-Жермен», но фаворитом в борьбе за Дибалу является "Манчестер Юнайтед". Примечательно, что трансферная стоимость Дибалы оценивается как раз в 100 миллионов евро, но в «Ювентусе» рассчитывают выручить с его продажи не меньше 150 миллионов евро.
Контракт Дибалы со «старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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