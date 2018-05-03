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СМИ: «Бавария» готова заплатить 100 миллионов евро за Дибалу
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СМИ: «Бавария» готова заплатить 100 миллионов евро за Дибалу 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer.ru
«Бавария» летом намерена подписать контракт с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой, утверждает Bild. По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за 24-летнего аргентинца 100 миллионов евро.
Ранее появлялась информация о том, что боссы мюнхенцев рассматривают форварда в качестве потенциальной замены Роберту Левандовски, который может покинуть команду после завершения сезона-2017/18.
Напомним, Дибала перешел в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за 40 миллионов евро. Его контракт с туринцами рассчитан до лета 2022 года. По данным СМИ, интерес к нападающему также проявляют «ПСЖ», «Барселона», "Реал" и «Атлетико».
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