Хоккейные эксперты высказались об уровне юниорского Чемпионата мира на Южно

Представители Российской и Международной федераций хоккея дали высокую оценку уровню проведения Чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Турнир прошел с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.

По словам члена совета Международной федерации хоккея (IIHF) Франка Гонсалеса, многие страны-участницы отметили, что им понравилась организация чемпионата. С коллегой согласился исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов , который сообщил о намерении провести в регионе еще несколько крупных мероприятий. Кроме того, на матчи Чемпионата мира побывала делегация организаторов зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Они приезжали на Южный Урал, чтобы перенять опыт проведения крупных мировых форумов.

Вадим Евдокимов. «Чемпионат в Челябинской области побил рекорд посещаемости юниорских турниров. За девять соревновательных дней матчи в Челябинске и Магнитогорске посетили 159 тысяч 176 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен на первенстве мира в Белоруссии и составлял 115 тысяч человек», — отметил замгубернатора Челябинской области, куратор регионального Минспорта

Чемпионат мира по хоккею прошел в Челябинской области впервые. Его победителями стали юниоры из Финляндии, в финале со счетом 3:2 обыгравшие сверстников из США. Третьими стали шведы, обыгравшие чехов 5:2. Сборная России оступилась на стадии четвертьфинала, крупно проиграв американцам 1:5.