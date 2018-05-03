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Хоккейные эксперты высказались об уровне юниорского Чемпионата мира на Южно
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Хоккейные эксперты высказались об уровне юниорского Чемпионата мира на Южно 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Представители Российской и Международной федераций хоккея дали высокую оценку уровню проведения Чемпионата мира по хоккею среди юниоров. Турнир прошел с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске.
По словам члена совета Международной федерации хоккея (IIHF) Франка Гонсалеса, многие страны-участницы отметили, что им понравилась организация чемпионата. С коллегой согласился исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов, который сообщил о намерении провести в регионе еще несколько крупных мероприятий. Кроме того, на матчи Чемпионата мира побывала делегация организаторов зимней Универсиады-2019 в Красноярске. Они приезжали на Южный Урал, чтобы перенять опыт проведения крупных мировых форумов.
«Чемпионат в Челябинской области побил рекорд посещаемости юниорских турниров. За девять соревновательных дней матчи в Челябинске и Магнитогорске посетили 159 тысяч 176 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен на первенстве мира в Белоруссии и составлял 115 тысяч человек», — отметил замгубернатора Челябинской области, куратор регионального Минспорта Вадим Евдокимов.
Чемпионат мира по хоккею прошел в Челябинской области впервые. Его победителями стали юниоры из Финляндии, в финале со счетом 3:2 обыгравшие сверстников из США. Третьими стали шведы, обыгравшие чехов 5:2. Сборная России оступилась на стадии четвертьфинала, крупно проиграв американцам 1:5.
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