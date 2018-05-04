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Стелы установят у деревни в Домодедове после присвоения статуса пункта воинской доблести
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Стелы установят у деревни в Домодедове после присвоения статуса пункта воинской доблести 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
Въездные стелы установят у деревни Степыгино в Домодедове, которая получила статус «Населенный пункт воинской доблести», сообщил глава городского округа Александр Двойных.
«Это даст новый импульс и для молодежи для изучения истории, и для жителей, которые в очередной раз вспомнят о тех событиях. Это звание на нас накладывает определенные обязательства. Мы в ближайшее время сделаем большой выезд в Степыгино. Что символично, мы в этом году отмечаем столетний юбилей со дня рождения (Героя Советского Союза Виктора — ред.) Талалихина. Мы планируем установить въездные стелы, где будет написан новый статус, планируем благоустроить памятник, в деревне пройдут праздничные события», — сказал Двойных.
Он отметил, что в мероприятиях активную роль будет играть молодежь, движение юных талалихинцев в Домодедове становится все более популярным.
«Мы гордимся, что нам присвоили такое звание», — заключил Двойных.
Ранее почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» было присвоено деревне Степыгино. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу вручил грамоты о подтверждении этого статуса.
В 2015 году Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым муниципальным образованиям, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения, может быть присвоено звание «Населенный пункт воинской доблести».
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