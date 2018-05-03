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Команда ВолГУ по роботехнике победила во всероссийском фестивале
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Команда ВолГУ по роботехнике победила во всероссийском фестивале 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Команда ВолГУ по робототехнике стала победителем отборочного тура V Всероссийского студенческого фестиваля «Вузпромфест-2018».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ВолГУ, инновационные проекты по робототехнике, современным информационным технологиям, проектной деятельности, 3D-печати представили студенты и школьники из Волгограда, Волжского, Воронежа, Кирова, Курска, Москвы, Новочеркасска, Саратова, Элисты. Волгоградский университет на фестивале представляла команда кафедры информационных систем и компьютерного моделирования института математики и информационных технологий. Ребята заняли первое место в номинациях «Аддитивные технологии и 3D-печать» и «Инноватика», в общекомандном зачете и второе место в номинациях «Робототехника» и «Экономика и менеджмент». В декабре текущего года они представят свои работы в финале фестиваля, который состоится в Москве. Отметим, «Вузпромфест» — это отечественный конкурс среди студенческих команд по инжинирингу, в котором участвует молодежь, увлекающаяся наукой. В качестве экспертов фестиваля выступают ученые, исследователи, представители министерств и ведомств, промышленности и других секторов экономики, заинтересованные в развитии проектов участников.
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