Сколько времени надо тренироваться, чтобы почувствовать эндорфиновый эффект?

Намного меньше, чем кажется!

Эндорфиновая эйфория — одна из самых сильных мотиваций, которые могут стимулировать регулярно заниматься спортом и доводить до конца даже самую интенсивную тренировку. Но сколько времени надо заниматься, чтобы эндорфины начали действовать? Опрос, проведенный в Великобритании, позволили установить среднее время, которое мужчинам и женщинам надо затратить, чтобы получить настоящее удовольствие от спорта

Так, результаты исследования показывают: среднее время, которая надо потратить на тренировку, чтобы почувствовать эндорфиновую эйфорию, составляет 9 минут 44 секунды для женщин и 10 минут 20 секунд для мужчин. Интересно, что люди более старшего возраста достигают эндорфинового максимума быстрее, чем молодежь: так, спортсменам в возрасте 45-54 лет потребовалось всего 7 минут и 4 секунды, тогда как тем, чей возраст составил от 35 до 44 лет, пришлось заниматься 12 минут и 47 секунд.

Впрочем, участники эксперимента в возрасте от 18 до 24 лет сообщили, что для достижения эндорфинового максимума им потребовалось менее 7 минут.

Авторы исследования также выяснили, какой вид спорта наиболее способствует выработке эндорфинов. Так, при занятиях на тренажерах максимума испытуемым удавалось достичь через 6 минут и 36 секунд после начала занятия, при беге — через 8 минут и 28 секунд, при ходьбе — через 10 минут и 35 секунд. Вера Ермакова

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