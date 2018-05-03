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Зеленоградский ХК «Электроник» МИЭТ взял серебряные медали Студенческой хоккейной лиги
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Зеленоградский ХК «Электроник» МИЭТ взял серебряные медали Студенческой хоккейной лиги 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Хоккейный клуб «Электроник», который базируется в НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда, улучшил прошлогодние результаты выступления в финале Студенческой хоккейной лиги и завоевал серебряные медали.
Групповой этап СХЛ начался для зеленоградского «Электроника» неудачно — наши студенты проиграли питерским «Лисам» из СПбГАСУ — 3:5. Но победы в двух других играх принесли зеленоградцам выход из групп — были обыграны воронежские «Дикие медведи» — 8:1 и новосибирский «Маршалл» из СГУПС — 1:0.
В четвертьфинальной игре против «Электроника» не устояли «Волки» из СПбЛГТУ — 7:3. Полуфинал против «УралГУФК» был напряженным — основное время матча закончилось со счетом 3:3 и все решалось в серии послематчевых буллитов, где удача была на стороне зеленоградцев — «Электроник» пробился в финал Студенческой хоккейной лиги.
В заключительном мачте розыгрыша против МИЭТ играли хоккеисты из барнаульского «Динамо» из БЮИ. В сверхнапряженной и интересной игре победу одержали сибиряки — 2:1. У «Электроника» — серебряные медали.
Поздравляем нашу команду!Хоккейный клуб «Электроник», который базируется в НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда, улучшилпрошлогодние результаты выступления в финале Студенческой хоккейной лиги и завоевал серебряные медали.
Групповой этап СХЛ начался для зеленоградского «Электроника» неудачно — наши студенты проиграли питерским «Лисам» из СПбГАСУ — 3:5. Но победы в двух других играх принесли зеленоградцам выход из групп — были обыграны воронежские «Дикие медведи» — 8:1 и новосибирский «Маршалл» из СГУПС — 1:0.
В четвертьфинальной игре против «Электроника» не устояли «Волки» из СПбЛГТУ — 7:3. Полуфинал против «УралГУФК» был напряженным — основное время матча закончилось со счетом 3:3 и все решалось в серии послематчевых буллитов, где удача была на стороне зеленоградцев — «Электроник» пробился в финал Студенческой хоккейной лиги.
В заключительном мачте розыгрыша против МИЭТ играли хоккеисты из барнаульского «Динамо» из БЮИ. В сверхнапряженной и интересной игре победу одержали сибиряки — 2:1. У «Электроника» — серебряные медали.
Поздравляем нашу команду!
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