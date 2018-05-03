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В Орле возмутились прыжками на портретах ветеранов войны
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В Орле возмутились прыжками на портретах ветеранов войны 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Российская Газета
Администрация Орла отреагировала на возмущенные обращения горожан, обнаруживших под надувным аттракционом в муниципальном парке демонтированные баннеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.
Снимки появились в соцсетях еще 1 мая. Посетители горпарка с возмущением отметили, что площадку для размещения надувного батута предварительно выложили баннерами с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.
Реакция властей последовала лишь 3 мая. Администрация города распространила комментарий директора парка Анны Чистяковой. По ее словам, площадка была сдана на лето в аренду индивидуальному предпринимателю. С момента подписания договора территория временно перешла в пользование арендатора. На него власти и возложили ответственность.
— Мы проверили — действительно под батутом лежат фотографии ветеранов, — говорит Анна Чистякова. — Мы тут же убрали баннер, а я связалась с арендатором для выяснения обстоятельств. Оказалось, что они в свое время купили билборд у рабочих, которые демонтировали его на улице Герцена.
В мэрии заявили, что «вопиющий инцидент произошел в результате недомыслия отдельных людей». Также сообщается, что сегодня утром директор парка проверила склад арендатора. Аналогичных баннеров там не оказалось.
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