В Орле возмутились прыжками на портретах ветеранов войны

Администрация Орла отреагировала на возмущенные обращения горожан, обнаруживших под надувным аттракционом в муниципальном парке демонтированные баннеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Снимки появились в соцсетях еще 1 мая. Посетители горпарка с возмущением отметили, что площадку для размещения надувного батута предварительно выложили баннерами с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Реакция властей последовала лишь 3 мая. Администрация города распространила комментарий директора парка Анны Чистяковой. По ее словам, площадка была сдана на лето в аренду индивидуальному предпринимателю. С момента подписания договора территория временно перешла в пользование арендатора. На него власти и возложили ответственность.

— Мы проверили — действительно под батутом лежат фотографии ветеранов, — говорит Анна Чистякова . — Мы тут же убрали баннер, а я связалась с арендатором для выяснения обстоятельств. Оказалось, что они в свое время купили билборд у рабочих, которые демонтировали его на улице Герцена.

В мэрии заявили, что «вопиющий инцидент произошел в результате недомыслия отдельных людей». Также сообщается, что сегодня утром директор парка проверила склад арендатора. Аналогичных баннеров там не оказалось.