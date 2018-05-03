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Песков рассказал о сценарии инаугурации президента
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Песков рассказал о сценарии инаугурации президента 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Москва24
Сценарий инаугурации президента не сильно изменился по сравнению с прошлыми церемониями.
Подготовка вступила в финальную стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Сценарий нынешней инаугурации прорабатывается», — сказал он. «В основном он понятен, во многом он схож с той традиционной церемонией, которая существует», — заметил представитель Кремля.
"Основная подготовка фактически вступила в завершающую стадию. Какие-то нюансы остаются, но они дорабатываются", — добавил пресс-секретарь президента. По его словам, в их числе и вопрос о возможности использования нового автомобиля из линейки проекта «Кортеж».
"Много сейчас пишут на счет того, что не будет переезда, но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль", — также напомнил Песков. «Сейчас необходимости в этом переезде нет», — добавил он.
"Каким-то образом, конечно, кортеж будет использоваться, потому что он переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец, но как это будет церемониально, все эти нюансы сейчас дорабатываются", — уточнил представитель Кремля.
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