Песков рассказал о сценарии инаугурации президента

Сценарий инаугурации президента не сильно изменился по сравнению с прошлыми церемониями.

Подготовка вступила в финальную стадию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . «Сценарий нынешней инаугурации прорабатывается», — сказал он. «В основном он понятен, во многом он схож с той традиционной церемонией, которая существует», — заметил представитель Кремля.

"Основная подготовка фактически вступила в завершающую стадию. Какие-то нюансы остаются, но они дорабатываются", — добавил пресс-секретарь президента. По его словам, в их числе и вопрос о возможности использования нового автомобиля из линейки проекта «Кортеж».

"Много сейчас пишут на счет того, что не будет переезда, но здесь не нужно забывать, что в прошлый раз президент переезжал из Дома правительства в Кремль", — также напомнил Песков. «Сейчас необходимости в этом переезде нет», — добавил он.

"Каким-то образом, конечно, кортеж будет использоваться, потому что он переезжает из рабочего корпуса в Большой Кремлевский дворец, но как это будет церемониально, все эти нюансы сейчас дорабатываются", — уточнил представитель Кремля.