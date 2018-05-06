ФК «Уфа» сразится с «Рубином» в новой форме

На встрече с казанским «Рубином» в понедельник, 7 мая, уфимская футбольная команда предстанет в новой форме. Впереди на майках горожан будет изображён логотип туристического бренда Terra Bashkiria, который недавно презентовали в Уфе.

Для «Казань Арены» матч «Рубин» — «Уфа» станет последним перед стартом чемпионата мира по футболу — 2018. К слову, из-за подготовки к спортивному событию мирового масштаба татаро-башкирское дерби пришлось передвинуть на один день вперёд — изначально игра была запланирована на 6-е число.

— На матче ожидается почти стопроцентная заполняемость, поэтому новый бренд Башкирии смогут лицезреть почти 45 тысяч зрителей, — сообщает пресс-служба уфимских футболистов.