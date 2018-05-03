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Вешняковцы признаны лучшими в городошном спорте
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Вешняковцы признаны лучшими в городошном спорте 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Вешняковцы, занимающиеся в секциях на базе ГБУ «Центр Вешняки», завоевали первое место в окружных соревнованиях по городошному спорту.
Мероприятие было организовано специалистами ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы» и проходило на стадионе «Крылья Советов».
Как сообщил начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислав Денисов, эти соревнования проводятся каждый год в рамках межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Участниками соревнований по городошному спорту стали ребята в возрасте до 18-ти лет. Кстати, вешняковская команда была собрана из воспитанников секции спортивной борьбы. В итоге эти ребята завоевали «золото», продемонстрировав, что они могут быть победителями не только на ковре.
Теперь им предстоит представлять Восточный округ на городском этапе соревнований.
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