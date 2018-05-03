Вешняковцы признаны лучшими в городошном спорте

Вешняковцы, занимающиеся в секциях на базе ГБУ «Центр Вешняки», завоевали первое место в окружных соревнованиях по городошному спорту.

Мероприятие было организовано специалистами ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы» и проходило на стадионе «Крылья Советов».

Как сообщил начальник отдела по физической культуре и спорту ГБУ «Центр Вешняки» Владислав Денисов, эти соревнования проводятся каждый год в рамках межокружной спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Участниками соревнований по городошному спорту стали ребята в возрасте до 18-ти лет. Кстати, вешняковская команда была собрана из воспитанников секции спортивной борьбы. В итоге эти ребята завоевали «золото», продемонстрировав, что они могут быть победителями не только на ковре.

Теперь им предстоит представлять Восточный округ на городском этапе соревнований.