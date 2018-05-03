Ушел из жизни заслуженный тренер СССР по боксу Гарик Хачатуров

С момента окончания в 1976 году Грузинского государственного института физической культуры вся профессиональная деятельность Гарика Левановича была непрерывно связана с боксом. Он внес неоценимый вклад в развитие выборгской школы бокса и всегда пользовался неоспоримым авторитетом у воспитанников, коллег, тренерского штаба и последователей его традиций.

Хачатуров был истинным мастером своего дела и талантливым учителем, который воспитал многих успешных боксеров, членов сборной СССР и призеров всесоюзных и международных турниров.

Прощание состоится 4 мая 2018 в 12:00 в Спасо-Преображенском соборе (улица Сторожевая башня, 27).