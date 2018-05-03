Чемпионат мира может привести к проблемам с поставками мяса

Российские власти вводят строгие меры безопасности перед Чемпионатом мира по футболу — 2018. В частности, будет введен запрет на транспортировку химических, биологических, токсических, радиоактивных и взрывчатых веществ в радиусе 100 км от стадионов, на которых пройдут матчи Мундиаля. Запрет будет действовать с 25 мая до 25 июля. В результате появились опасения, что транспортные ограничения могут затруднить или даже сделать невозможным транспортировку мяса в торговые сети, а также поставки сырья для мясокомбинатов, сообщает Portalspozywczy.pl.

В отрасли опасаются, что введенные торговые ограничения могут вызвать эффект домино, и проблемы, которые в первую очередь коснутся производителей мяса, повлияют на всю цепочку поставок, говорится на сайте издания. Аналогичная ситуация имела место и в 2014 году во время Зимних Олимпийских игр в Сочи. Некоторые поставщики были вынуждены нарушать временные правила безопасности, чтобы не допустить потерь, возникающих в результате порчи продуктов. Тогда ограничения коснулись только одного города, в то время как в этом случае речь идет об 11 регионах, в том числе двух самых крупных городов России: Москвы и Санкт-Петербурга.