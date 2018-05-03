Поисковики под Новгородом нашли сейф времен Великой Отечественной войны

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 мая. / ТАСС /. Поисковики отрядов «Шкраб» и «Гвардия» в рамках весеннего этапа «Вахты Памяти» в Новгородской области обнаружили сейф с документами времен Великой Отечественной войны, который, вероятнее всего, принадлежал одному из воинских подразделений, участвовавших в Любанской операции в 1942 году, сообщила в четверг ТАСС командир отряда «Шкраб» Светлана Орлова

"Мы работали в районе деревни Малое Замошье, там концентрировались перед выходом из окружения наши части в ходе Любанской операции. Сейф точно принадлежит какому-то из воинских подразделений, которые были ее участниками. Это однозначно июнь 1942 года, когда делалось все, чтобы из окружения выйти, и тогда командованием Волховского фронта в том числе был отдан приказ, что все имущество, которое невозможно будет вынести, — либо уничтожить, либо спрятать", — рассказала собеседница агентства.

По словам Орловой, документы из сейфа законсервировали и отправили на экспертизу и реставрацию. Не исключено, что в дальнейшем восстановленные бумаги помогут установить судьбу солдат, пропавших без вести.

"Наш отряд уже находил на этой территории два сейфа, в них были личные дела военнослужащих, извещения о гибели, которые не успели отправить вовремя, автобиографии и судебные документы", — рассказала командир отряда «Шкраб».

Поисковые работы у деревни Малое Замошье Новгородского района велись с 20 апреля по 2 мая. Вместе с новгородскими поисковиками в объединенной экспедиции приняли участие поисковики из Белоруссии, Татарстана, Башкирии, Санкт-Петербурга, Томска, Москвы и Сыктывкара. В результате были найдены и эксгумированы останки 29 советских солдат.