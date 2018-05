Алиханов обратил внимание на табличку с нацистским названием стадиона 

В 1938-1945 годы калининградский стадион носил имя военного преступника нацисткой Германии. Пару лет назад на сооружении появилась табличка с его прежними названиями.

На протяжении семи лет, до победы СССР в Великой Отечественной войне, стадион носил название «Эрих-Кох-Платц».

Эрик Кох, рейхскомиссар Украины, известен как палач и военный преступник. Ему принадлежит фраза: «Мне нужно, чтобы поляк при встрече с украинцем убивал украинца и, наоборот, чтобы украинец убивал поляка. Нам не нужны ни русские, ни украинцы, ни поляки. Нам нужны плодородные земли». После серии терактов, направленных на уничтожение Коха, он выжил, а после суда в Польше так и не был казнён и умер в 90 лет.

Последняя игра «Балтики» проходит сегодня на старом стадионе. Старейшем стадионе континентальной Европы. Следующие домашние игры балтийцы будут играть на новом стадионе. Уже скоро Старая Балтика станет спортивным парком со множеством спортивных объектов и аттракционов. В ближайшее время начнём реконструкцию забора вокруг стадиона. На фото старые названия нашего стадиона, расположенного в центре города Калининграда. Будьте аккуратны, если вдруг захотите блеснуть эрудицией и назвать стадион на старый манер… это, как показывают некоторые корпоративные практики, может быть опасно для карьеры. Берегите себя. #балтиканавсегда #калининград #трофей #ценизавоеванное #весеннееобострение

«На фото старые названия нашего стадиона, расположенного в центре города Калининграда. Будьте аккуратны, если вдруг захотите блеснуть эрудицией и назвать стадион на старый манер… это, как показывают некоторые корпоративные практики, может быть опасно для карьеры. Берегите себя», — написал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в Instagram.