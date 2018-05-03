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Китайца накажут за похищение умирающего дельфина
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Китайца накажут за похищение умирающего дельфина 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В Китае разыскивают человека, который унес с пляжа умирающего дельфина. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Инцидент произошел во время майских праздников на острове Хайлин в провинции Гуандун — популярном месте отдыха китайских туристов. Один из очевидцев снял на видео отдыхающего, который несет на плече крупного дельфина. После публикации этих кадров в интернете произошедшим заинтересовались власти.
По информации местных служб охраны морской фауны, дельфин выбросился на берег, но был еще жив, когда его нашли. Мужчина, попавший на видео, погрузил умирающее животное в свой автомобиль. «После установления личности его ждет наказание, — заявил представитель организации. — В Китае дельфины охраняются законом. Неважно, мертв дельфин или нет — в любом случае следовало обратиться за помощью к властям».
Видео вызвало неодобрительную реакцию у пользователей интернета в Китае. «Он что, собирается сварить дельфина и съесть? Это просто отвратительно», — сказал один из них. «Эти люди как дикари, — говорится в другом комментарии. — Их нужно наказывать. Пусть платят сотни тысяч юаней (миллионы рублей)».
В апреле сообщалось, что один из отдыхающих на австралийском мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, вытащил из воды напугавшую его акулу. На фотографии, сделанной после инцидента, он позирует на каменистом пляже рядом с мертвой рыбой, длина которой сопоставима с ростом взрослого человека.
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