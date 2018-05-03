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На Синявинской состоялся школьный этап Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ
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На Синявинской состоялся школьный этап Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ 

Управа района Молжаниновский города Москвы 55 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На базе «Школы Перспектива» прошел первый этап (школьный) Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ. Учащиеся защитили более 40 работ, которые представили в пяти секциях: «Числа и процессы», «Живая природа и медицина», «Лингвистика и языковедение», «Человек и общество», «Экономика, право, история».
— Экспертное жюри, в состав которого вошли педагоги школы, высоко оценило выступления, а наиболее актуальные и успешные рекомендовало на муниципальный этап, — отметил представитель администрации школы.
Для справки, с 2015 года конкурс проводиться в несколько этапов: школьный этап, муниципальный этап (межрайонные конференции), городской этап.
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