На Синявинской состоялся школьный этап Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ

На базе «Школы Перспектива» прошел первый этап (школьный) Московского городского конкурса проектных и исследовательских работ. Учащиеся защитили более 40 работ, которые представили в пяти секциях: «Числа и процессы», «Живая природа и медицина», «Лингвистика и языковедение», «Человек и общество», «Экономика, право, история».

— Экспертное жюри, в состав которого вошли педагоги школы, высоко оценило выступления, а наиболее актуальные и успешные рекомендовало на муниципальный этап, — отметил представитель администрации школы.

Для справки, с 2015 года конкурс проводиться в несколько этапов: школьный этап, муниципальный этап (межрайонные конференции), городской этап.