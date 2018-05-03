В зюзинской библиотеке прошла «Библионочь»

В этом году «Библионочь» была посвящена празднованию 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева. В районе Зюзино ее провели в библиотеке № 196.

Сначала гостям мероприятия показали фильм «Дворянское гнездо». Потом выступил фольклорный ансамбль «Подсеваха», исполнивший народные песни, звучавшие во времена И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове. Президент благотворительного фонда им. И. С. Тургенева Иван Юрьевич Жданов рассказал о деятельности и планах работы фонда.

Также для представителей всех поколений провели шахматный турнир, посвященный Тургеневу, который был одним из лучших шахматистов девятнадцатого века.

В конце мероприятия состоялись посиделки с чаепитием и чтением произведений Ивана Сергеевича.