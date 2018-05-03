За победу в Ночной хоккейной лиге поборются два подмосковных клуба

Два клуба из Московской области представят регион в финале Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который пройдет в Сочи с 4 по 16 мая. В возрастной группе «Любитель 40+» выступит команда «Скоростная машина» из Одинцова, а группе «Любитель 18+» — коллектив «Импульс» из Черноголовки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Одинцовские хоккеисты в минувшем розыгрыше НХЛ заняли второе место, для «Импульса» этот финал станет первым в истории команды.

Матчи финала VII Фестиваля пройдут на пяти ледовых площадках: главная и тренировочная ЛД «Большой», ЛДС «Айсберг», тренировочные

«Айсберг-1»

«Айсберг-2»

Первый матч в группе А6 «Скоростная машина» проведет 4 мая против «Инты» (Республика Коми), второй — 5 мая с командой «Русский двор» (Камчатский край), третий поединок состоится 6 мая с «Альтисом» (Тюмень). Стадия

плей-офф пройдет с 7 по 9 мая, финал — 10 мая.

Для «Импульса» стартовым матчем в группе 8 будет встреча с «Притобольем» (Курганская область), которая состоится 11 мая. На следующий день они сыграют с «Ядреным вождем» из Москвы, 13 мая им будет противостоять «Алмаз» (Кировская область). Стадия

плей-офф пройдет с14 по 15 мая, финал — 16 мая.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отмечает, что рад тому, что в финале НХЛ этого сезона Подмосковье представят сразу два коллектива.

Надеюсь, что эти команды сумеют превзойти результат «Богородска», который годом ранее завоевал бронзовые медали турнира. Это соревнование имеет немалую важность для хоккеистов, поэтому в Подмосковье мы активно поддерживаем любительский хоккей. Региональный этап НХЛ занимает второе место по численности команд, в Московской области их 53. В этом сезоне сильнее остальных выступили «Скоростная машина» и «Импульс». Ждем их в финале

— Роман Терюшков.