Путин рассказал, насколько Россия готова к ЧМ-2018 по футболу

Президент Владимир Путин заявил, что Россия практически завершила подготовку к чемпионату мира по футболу — 2018.

«Подготовка к чемпионату мира по футболу, который в этом году принимает наша страна, практически завершена. В России к турниру готовы. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства», — сказал Путин, передает РИА «Новости»

По словам президента, губернаторы регионов, где пройдет ЧМ, должны лично контролировать ситуацию, так как нагрузка на их области возрастет. Он отметил, что во время чемпионата местные власти не должны устраивать «штурмовщину и показуху» и любые бюрократические проволочки.

Путин добавил, что правоохранительные органы должны корректно выполнять свою работу в ходе ЧМ. Особое внимание, по его словам, нужно уделить вопросам безопасности.

21-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет проведен в Восточной Европе. Проведение чемпионата запланировано на в 11 городах России.