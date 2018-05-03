Габигол изъявил желание вернуться в «Интер»

Форвард Габриэль Барбоса (Габигол) сообщил, что хотел бы вернуться в «Интер». Футболист выступает на правах аренды за «Сантос».

«Я многому научился в Европе. Главное отличие в том, что сейчас я играю регулярно. Чувствую уверенность в себе. «Интер» стал периодом роста как на поле, так и в личностном плане.

У меня есть желание вернуться и проявить себя в клубе. Мне очень понравилась любовь болельщиков. Хочу вернуться и отблагодарить их», — приводит слова футболиста FCInterNews.

«Интер» приобрел Габигола в 2016 году за общую сумму в 35,5 млн евро.