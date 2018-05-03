Габигол рассказал о планах на будущее

Бразильский нападающий Габриэл Барбоза заявил, что он хочет вернуться в «Интер» после окончания срока аренды в «Сантосе».

"Я многому научился в Европе. Я вырос в игровом и личностном плане. Сейчас я регулярно выхожу на поле, но надеюсь вернуться в «Интер». Мне нравилось играть в Италии", — приводит слова Габигола Football Italia.

Напомним, что 21-летний Барбоза перешел в «Интер» летом 2016 года из «Сантоса» за 33,5 миллиона евро, но не сумел пробиться в основу итальянского клуба.

Зимой форвард вернулся в «Сантос» на правах аренды, провел за клуб 14 матчей и забил 5 голов.