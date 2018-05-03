Лоза сравнил Медведева с Черномырдиным

За прошедшие со дня назначения на пост глав правительства шесть лет Дмитрий Медведев успел не только, как он считает, обеспечить «достаточно устойчивый рост экономики», но и снабдить соцсети новой порцией мемов. С его именем связаны такие памятные выражения как: «Денег нет, но вы держитесь!», «Чашечку русиано, пожалуйста» и «Учитель — призвание, а если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно сделать это быстрее и лучше».

Музыкант Юрий Лоза , который сам становился главным героем популярных мемов, напомнил в беседе с НСН, что Дмитрий Медведев далеко не единственный российский политик, чьи высказывания стали крылатыми в народе.

«Черномырдин (председатель Правительства Российской Федерации с 1993 по 1998 годы — прим. НСН), находясь на том же посту, наговорил на целую книгу. И если бы я был на месте Дмитрия Медведева, то сказал бы ничуть не меньше. Потому что на таких должностях нужно выражаться витиевато, чтобы тебя поняли. А из любого витиеватого выражения можно легко выдернуть какую-то фразу из контекста, и она станет мемом»

Также Лоза высказал мнение, что Дмитрий Медведев после инаугурации президента Путина не сможет удержать за собой пост премьер-министра.

«Медведев никуда не денется: он человек системы. Поэтому прощаться с ним я бы не торопился. Думаю, что он останется, но будет занимать в правительстве менее ответственную должность».

Cреди пользователей соцсети успех имели мемы: «Юрий Лоза помогает Киту Ричардсу нстроить гитару», «Юрий Лоза раскритиковал сегодняшний день» и «Хорошо смеется тот, у кого покрепче плот».

Как сообщает РБК, премьер-министр не собирается уходить на отдых после отставки действующего правительства. По словам Дмитрия Медведева, правительство успешно выполнило свою работу за последние годы, несмотря на неблагоприятные изменения в мировой экономике, изменений на рынке углеводородов и санкций, которые появились в 2014 году.