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Путин сообщил о наступлении самого ответственного этапа подготовки к ЧМ-2018
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Путин сообщил о наступлении самого ответственного этапа подготовки к ЧМ-2018 

RT на русском 41 минуту назад
Российский президент Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года заявил, что подготовка к международному турниру, который пройдёт в России, практически завершена.
«В России к турниру готовы. Сделано очень много, наступает самый ответственный этап точечной настройки всех механизмов, задействованных в процессе проведения мирового первенства», — заявил он.
Глава государства обратил внимание «на своевременное и надёжное благоустройство городов, принимающих матчи и болельщиков».
«Добавлю, что это задача не только к чемпионату, разумеется, смысл не в том, чтобы устраивать штурмовщину и показуху. Порядок, благоустройство — это повседневная работа региональных и муниципальных властей в интересах прежде всего местных жителей», — пояснил Путин.
RT ведёт прямую трансляцию.
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