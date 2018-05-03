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Владимир Путин: «Образ России как гостеприимной страны — часть наследия ЧМ»
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Владимир Путин: «Образ России как гостеприимной страны — часть наследия ЧМ» 

Спорт-Экспресс 41 минуту назад
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира 2018 года отметил, что обеспечение безопасности во время турнира должно осуществляться корректно и деликатно.
— Особое внимание — вопросам безопасности, — сказал президент. — Работать надо предельно корректно и деликатно. Чемпионат это большой праздник. Мы всегда рады гостям и открыты для общения. Образ России как гостеприимной страны — часть наследия ЧМ. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)​
Все о чемпионате мира-2018 — здесь
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