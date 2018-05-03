Владимир Путин: «Образ России как гостеприимной страны — часть наследия ЧМ»

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира 2018 года отметил, что обеспечение безопасности во время турнира должно осуществляться корректно и деликатно.

— Особое внимание — вопросам безопасности, — сказал президент. — Работать надо предельно корректно и деликатно. Чемпионат это большой праздник. Мы всегда рады гостям и открыты для общения. Образ России как гостеприимной страны — часть наследия ЧМ. ( Дмитрий ЗЕЛЕНОВ )​

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