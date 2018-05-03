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Тренировочная площадка к ЧМ-2018 открылась в Кисловодске
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Тренировочная площадка к ЧМ-2018 открылась в Кисловодске 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
КИСЛОВОДСК, 3 мая. /ТАСС/. Открытие тренировочной площадки, построенной к чемпионату мира по футболу 2018 года, состоялось в четверг в Кисловодске. Спортивный объект получил имя кисловодчанина, Героя Советского Союза Георгия Александровича Романенко, чье столетие в эти дни отметили земляки, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
"Мы продолжаем строить новые спортивные объекты и очень важно, что сегодня, в канун 9 мая, открываем тренировочную площадку имени героя. Пусть в Кисловодске растут чемпионы, которые принесут России новые спортивные победы", — сказал на открытии губернатор края Владимир Владимиров.
Воспитанники спортшкол города возложили цветы к мемориальной доске Герою Советского Союза, а его правнук поблагодарил ветеранов за их боевые свершения. «Спасибо ветеранам за их подвиг. Я горжусь своим прадедом», — сказал юный Вадим Романенко.
Георгий Романенко родился в Кисловодске, воевал в Красной Армии с июля 1941 года, был командиром танковой роты 441-го танкового батальона 5-й гвардейской танковой армии на Втором Украинском фронте. Сражался под Сталинградом, участвовал в Курской битве, как командир танковой роты особо отличился в боях за город Кривой Рог. Указом Президиума Верховного Совета СССР старшему лейтенанту Романенко присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После демобилизации служил в органах МВД.
Площадка построена по мировым стандартам Международной федерации футбола. Открытый спортивный комплекс включает в себя игровое поле с натуральным травяным покрытием длиной более 100 метров, раздевалки, трибуны на 500 мест, зал для пресс-конференций, парковку. Общая стоимость строительства составила около 196,8 млн рублей. После торжественного открытия состоялся товарищеский футбольный матч на новом поле между командами правительства края и администрации города-курорта Кисловодска.
Всего в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Ставропольском крае построили пять тренировочных площадок, которые после чемпионата передадут местным властям для организации спортивной работы. Общая стоимость строительных работ составила 790 млн рублей, из них 635 млн — средства федерального бюджета. Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах.
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