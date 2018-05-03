Третью площадку к Мундиалю открыли в Кисловодске

Площадку для тренировки футболистов открыли в Кисловодске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.

Три тренировочных площадки из пяти для ЧМ-2018 уже готовы принять спортсменов. Новый объект в Кисловодске назвали в честь Героя Советского Союза Георгия Александровича Романенко. На территории комплекса установили мемориальную табличку с его именем и, поскольку открытие совпало с датой 100-летия со дня рождения Георгия Романенко, возложили цветы и почтили память героического соотечественника.

Как и две предыдущие спортивные площадки, кисловодская включает в себя поле с натуральным травяным покрытием, трибуны на 500 зрителей, раздевалки, зал для пресс-конференций и парковочные места. Новый объект к Чемпионату мира по футболу обошёлся казне в 196 миллионов рублей. После проведения ЧМ-2018 все площадки достанутся региональным спортивным школам.