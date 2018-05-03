Павел Колобков — Путину: «Верим в опыт Черчесова»

Министр спорта России Павел Колобков в докладе на заседании наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира оценил подготовку сборной России.

— В рамках подготовки к чемпионату мира Россия провела контрольные матчи с лучшими сборными планеты, — сказал Колобков. — По итогам скорректирован план подготовки. Был проведен первый учебно-тренировочный сбор в марте на базе в Новогорске. В ближайшее время Россия сыграет товарищеские матчи с Австрией и Турцией. В целом верим в опыт главного тренера Станислава Черчесова​ и в самоотверженность футболистов. ( Дмитрий ЗЕЛЕНОВ

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