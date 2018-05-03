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В Химках предсказывать результаты ЧМ‐2018 будет олениха Яша
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В Химках предсказывать результаты ЧМ‐2018 будет олениха Яша 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Северная олениха по кличке Яша будет предсказывать в Химках результаты чемпионата мира по футболу‐2018. На звание главного оракула также претендовали кенгуру Снежок и гусь Евгений, об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Из почти 600 голосов за Яшу отдали 250. Второе место по итогам голосования досталось кенгуру (180 голосов), на третьем расположился гусь Евгений — 154 голоса.
Перед матчами мирового первенства на двух одинаковых установках будет размещаться корм для оленихи. На каждую кормушку будет прикреплен флаг
страны-участницы
предстоящего матча. Сеанс предсказания будет проходить за два дня до игры.
Жители Химок выбрали
животное-предсказателя
результатов матчей предстоящего чемпионата мира. Эта честь выпала северной оленихе Яше. Она попробует определить победителей футбольных баталий мирового первенства, а в награду получит угощение из соответствующей кормушки. Возможно, животные инстинкты помогут ей угадать выигравшую команду. В любом случае, все решится на поле
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
Чемпионат мира по  футболу-2018
пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в истории станет
страной-хозяйкой
мирового первенства. Чемпионат мира по футболу продлится с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что в России в преддверии проведения чемпионата мира по футболу‐2018 в целях популяризации российского спорта и достижений российских спортсменов, а также привлечения внимание болельщиков к играм сборной России на ЧМ‐2018 проводится медиаконкурс «Страна чемпионов».
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