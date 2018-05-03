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Жителей ЮЗАО приглашают поучаствовать в забеге «Верста Победы»
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Жителей ЮЗАО приглашают поучаствовать в забеге «Верста Победы» 

Коньково 32 минуты назад
Фото: Коньково
9 мая в зоне отдыха «Тропарево» состоится забег «Верста Победы» на дистанцию 1 км 067 м. Участие в забеге бесплатное. Организатор мероприятия — центр спорта и образования «Самбо-70». Директор центра депутат Мосгордумы Ренат Лайшев приглашает всех желающих присоединиться к забегу.
По итогам спортивного мероприятия все участники получат подарки. Лайшев уточняет, что этот забег — не спортивное состязание, а символическое мероприятие в память о героях войны. Сбор 9 мая с 13.00 до 13.45 в зоне отдыха Тропарёво у домика «САМБО-70» (вход с улицы Академика Виноградова). Для участия в забеге необходимо зарегистрироваться по ссылки: https://goo.gl/cWneEq. Каждый участник получит индивидуальный стартовый номер.
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