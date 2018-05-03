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Путин: Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре
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Путин: Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре 

Мир24 30 минут назад
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что российская сборная «отдаст себя игре без остатка» на чемпионате мира по футболу и покажет волевой футбол.
«Этим летом в Россию приедут действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира. Но, конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018.
Он пожелал успеха игрокам и тренерскому штабу.
Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
Ранее Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино посетили Центр выдачи паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года и получили свои удостоверения.
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