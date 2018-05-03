Путин: Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что российская сборная «отдаст себя игре без остатка» на чемпионате мира по футболу и покажет волевой футбол.

«Этим летом в Россию приедут действительно лучшие из лучших, самые талантливые футболисты мира. Но, конечно, особое внимание российских болельщиков будет приковано к выступлению национальной команды. Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета оргкомитета ЧМ-2018.

Он пожелал успеха игрокам и тренерскому штабу.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Ранее Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино посетили Центр выдачи паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018 года и получили свои удостоверения.

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