Нандо Де Коло: «Делаю все, чтобы быстрее восстановиться»

Лидер ЦСКА Нандо Де Коло, получивший травму бедра в первом матче с «Химками» и пропустивший остаток серии плей-офф, подвел итоги российского дерби. Защитник затруднился сказать, когда именно вернется в строй.

— Как нога? Неплохо, сейчас тренируюсь по индивидуальной программе, — сказал Де Коло «СЭ». — Пока не знаю точно, сколько еще займет восстановление. Мы каждый день оцениваем мое состояние, я делаю все, что от меня зависит.

— Сложно было наблюдать серию с «Химками» со стороны после первого матча?

— Конечно, нелегко. Но раз уж такое случилось, важно быть вместе с командой и сохранять положительный настрой. Я пытался делать именно так. Серия получилась очень трудной, это точно. Каждая игра была упорной, в итоге «Химкам» удалось одержать одну победу. Пусть они и стали восьмыми в «регулярке», но еще раз подтвердили, что плей-офф — особый вид матчей. Что мне понравилось — команда после моей травмы собралась. Посмотрите, как сыграли Серхио Родригес , Кори Хиггинс. Проиграв одну встречу, ребята в следующей предстали единым целым и сделали то, что должны были.