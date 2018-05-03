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Нандо Де Коло: «Делаю все, чтобы быстрее восстановиться»
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Нандо Де Коло: «Делаю все, чтобы быстрее восстановиться» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Лидер ЦСКА Нандо Де Коло, получивший травму бедра в первом матче с «Химками» и пропустивший остаток серии плей-офф, подвел итоги российского дерби. Защитник затруднился сказать, когда именно вернется в строй.
— Как нога? Неплохо, сейчас тренируюсь по индивидуальной программе, — сказал Де Коло «СЭ». — Пока не знаю точно, сколько еще займет восстановление. Мы каждый день оцениваем мое состояние, я делаю все, что от меня зависит.
— Сложно было наблюдать серию с «Химками» со стороны после первого матча?
— Конечно, нелегко. Но раз уж такое случилось, важно быть вместе с командой и сохранять положительный настрой. Я пытался делать именно так. Серия получилась очень трудной, это точно. Каждая игра была упорной, в итоге «Химкам» удалось одержать одну победу. Пусть они и стали восьмыми в «регулярке», но еще раз подтвердили, что плей-офф — особый вид матчей. Что мне понравилось — команда после моей травмы собралась. Посмотрите, как сыграли Серхио Родригес, Кори Хиггинс. Проиграв одну встречу, ребята в следующей предстали единым целым и сделали то, что должны были.
Напомним, в четвертьфинале Евролиги ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 3-1 в серии. (Антон БАБОШИН)
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