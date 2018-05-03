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«В чемпионате Московской области по регби создалась реальная интрига» — Роман Терюшков
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«В чемпионате Московской области по регби создалась реальная интрига» — Роман Терюшков 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Регбийный клуб «Химки» вернулся в гонку за медали чемпионата Московской области по регби. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта региона.
Недавно команда одержала разгромную победу над одинцовским «Фениксом» (90:5) и теперь готовится к принципиальной встрече со ступинским «Соколом». В случае победы химчане смогут единолично закрепиться на втором месте турнирной таблицы, что значительно увеличит их шансы на выход в «Финал четырех». Матч между «Химками» и «Соколом» состоится 12 мая на стадионе «Юность».
Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркивает, что в чемпионате Московской области по регби «создалась реальная интрига».
Грядущие встречи держат в напряжении всех поклонников этого вида спорта. Радует, что между клубами из нашего региона идет такая принципиальная борьба. Здоровая конкуренция — один из ингредиентов роста и успеха. Подмосковье, напомню, является одним из лидеров по представительству игроков в сборной России по регби — это 67 человек. Также продолжается строительство стадиона «Монино», который станет центром развития регби в Московской области
— Роман Терюшков.
Глава Минспорта Подмосковья напомнил, что у региона есть конкретные планы и цели в этом виде спорта. По словам Романа Терюшкова, совместно с Федерацией регби России они будут воплощаться в жизнь.
Ранее сообщалось, что Роман Терюшков и Игорь Артемьев обсудили развитие регби в Подмосковье.
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