«В чемпионате Московской области по регби создалась реальная интрига» — Роман Терюшков

Регбийный клуб «Химки» вернулся в гонку за медали чемпионата Московской области по регби. Об этом сообщает пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта региона.

Недавно команда одержала разгромную победу над одинцовским «Фениксом» (90:5) и теперь готовится к принципиальной встрече со ступинским «Соколом». В случае победы химчане смогут единолично закрепиться на втором месте турнирной таблицы, что значительно увеличит их шансы на выход в «Финал четырех». Матч между «Химками» и «Соколом» состоится 12 мая на стадионе «Юность».

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркивает, что в чемпионате Московской области по регби «создалась реальная интрига».

Грядущие встречи держат в напряжении всех поклонников этого вида спорта. Радует, что между клубами из нашего региона идет такая принципиальная борьба. Здоровая конкуренция — один из ингредиентов роста и успеха. Подмосковье, напомню, является одним из лидеров по представительству игроков в сборной России по регби — это 67 человек. Также продолжается строительство стадиона «Монино», который станет центром развития регби в Московской области

— Роман Терюшков.

Глава Минспорта Подмосковья напомнил, что у региона есть конкретные планы и цели в этом виде спорта. По словам Романа Терюшкова, совместно с Федерацией регби России они будут воплощаться в жизнь.