Более 50 реконструкторов из разных городов воссоздадут в Вологде бои в мае 1945 года

Площадкой для военно-исторической реконструкции «На линии фронта. Год 45» станет парк Победы. Завершающие бои местного значения, которые шли на территории Германии, воссоздадут представители военно-исторических обществ из Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга и Ярославля. Всего в реконструкции будет задействовано свыше 50 человек, которые выступят в роли советских и немецких солдат.

«Реконструкцию, посвященную событиям Великой Отечественной войны, мы организуем третий год подряд. Идем по хронологии. Сначала были бои 43-го года, затем 44-го, и вот этой весной показываем сражения в мае 45-го. Мы постараемся передать всю атмосферу того времени и заключительных, но не менее тяжелых боев. По сценарию немецкие войска находятся в обороне, советские солдаты наступают», — рассказал организатор реконструкции, председатель ВРОО «Вологодское региональное историческое общество» Алексей Минаев

Реконструкция продлится около 45 минут. А до нее в парке Победы будут работать интерактивные площадки, где вологжане смогут изучить все реалии военного времени. Представители покажут макеты стрелкового и минометного вооружения, мототехнику. Также будут развернуты полковой санитарный пункт и узел связи, где можно будет увидеть телефонные аппараты военного времени и даже поговорить по одному из них.

«Великая Отечественная война все дальше уходит от нас. Вместе с тем уходит и возможность получить информацию из первоисточника, ветеранов становится все меньше. С помощью реконструкции молодежь может увидеть, как выглядели солдаты, как шли в бой, как они были вооружены. То есть наша цель — максимально правдиво показать исторические события», — пояснил и. о. начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Александр Кочешков.

Праздник в парке Победы начнется 6 мая в 11.00. Помимо интерактивных площадок вологжан ждет выступление школьных агитбригад. Сценой для юных артистов, выступления которых посвящены Победе, станет кузов грузовика, как это было во время войны. Непосредственно реконструкция начнется в 13.30.

Кульминация торжеств, посвященных Дню Победы, ждет вологжан 9 мая. В 10.00 по площади Революции пройдут парадные расчёты и колонна «Бессмертного полка», к которой в этом году присоединится 8 тысяч вологжан. После этого на площади Революции, в Кировском сквере, на площади Федулова, у ДК Льнокомбината начнутся праздничные концерты, которые продлятся в течение всего дня.

В 20.30 на сцене площади Революции начнется грандиозное выступление «Вологжане за Победу». Военные песни прозвучат в исполнении представителей разных профессии и профессиональных артистов. Завершатся торжества в 22.00 праздничным салютом.

Подробная афиша мероприятия размещена на сайте «Вологда.РФ».