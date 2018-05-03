Заключительные бои весны 45-го на территории Германии покажут реконструкторы в Вологде

Военно-историческая реконструкция «На линии фронта. Год 45» состоится 6 мая в парке Победы. Воссоздадут события Великой Отечественной войны уже в третий раз. На этот раз реконструкторы «оживят» заключительные сражения весной 1945 года на территории Германии. Сегодня организаторы осмотрели место, где вскоре развернутся баталии.

Действо начнется в 13.30. В бою сойдутся немецкие и советские подразделения. В роли солдат выступят более 50 человек — представителей военно-исторических обществ из Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга и Ярославля. Ход сражения, декорации — все продумано. Однако всех секретов организаторы пока не раскрывают.

«Тем, кто посещал реконструкцию в предыдущие годы, будет знакома общая картина мероприятия. Мы постараемся передать всю атмосферу того времени и заключительных, но не менее сложных боев 45-го», — рассказал организатор реконструкции, председатель ВРОО «Вологодское региональное историческое общество» Алексей Минаев

Реконструкторы — люди, которые знакомы с историей и умеют обращаться с макетами оружия. Многие занимаются воссозданием военных событий на протяжении не одного десятка лет. Мероприятие проводится при поддержке городских властей.

«Великая Отечественная война все дальше уходит от нас. Вместе с тем уходит и возможность получить информацию из первоисточника, ветеранов становится все меньше. С помощью реконструкции молодежь может увидеть, как выглядели солдаты, как шли в бой. То есть наша цель — максимально правдиво рассказать и показать исторические события», — пояснил и. о. начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Александр Кочешков.

До начала реконструкции зрители пообщаются с представителями военно-исторического сообщества. Начиная с 11 часов, для зрителей пройдет концерт школьных агитбригад

будут организованы интерактивные площадки. Посетители увидят макеты стрелкового и минометного вооружения, мототехнику.

Также вологжане смогут «побывать» в полковом медицинском пункте, оружейной мастерской и полевом лагере, попробовать себя в роли радиста.

Подробная афиша мероприятия размещена на сайте «Вологда.РФ»