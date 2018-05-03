Ещё
Заключительные бои весны 45-го на территории Германии покажут реконструкторы в Вологде
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заключительные бои весны 45-го на территории Германии покажут реконструкторы в Вологде 

Вологда.рф 28 минут назад
Фото: Вологда.рф
Военно-историческая реконструкция «На линии фронта. Год 45» состоится 6 мая в парке Победы. Воссоздадут события Великой Отечественной войны уже в третий раз. На этот раз реконструкторы «оживят» заключительные сражения весной 1945 года на территории Германии. Сегодня организаторы осмотрели место, где вскоре развернутся баталии.
Действо начнется в 13.30. В бою сойдутся немецкие и советские подразделения. В роли солдат выступят более 50 человек — представителей военно-исторических обществ из Вологды, Череповца, Санкт-Петербурга и Ярославля. Ход сражения, декорации — все продумано. Однако всех секретов организаторы пока не раскрывают.
«Тем, кто посещал реконструкцию в предыдущие годы, будет знакома общая картина мероприятия. Мы постараемся передать всю атмосферу того времени и заключительных, но не менее сложных боев 45-го», — рассказал организатор реконструкции, председатель ВРОО «Вологодское региональное историческое общество» Алексей Минаев.
Реконструкторы — люди, которые знакомы с историей и умеют обращаться с макетами оружия. Многие занимаются воссозданием военных событий на протяжении не одного десятка лет. Мероприятие проводится при поддержке городских властей.
«Великая Отечественная война все дальше уходит от нас. Вместе с тем уходит и возможность получить информацию из первоисточника, ветеранов становится все меньше. С помощью реконструкции молодежь может увидеть, как выглядели солдаты, как шли в бой. То есть наша цель — максимально правдиво рассказать и показать исторические события», — пояснил и. о. начальника Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Александр Кочешков.
До начала реконструкции зрители пообщаются с представителями военно-исторического сообщества. Начиная с 11 часов, для зрителей пройдет концерт школьных агитбригад
будут организованы интерактивные площадки. Посетители увидят макеты стрелкового и минометного вооружения, мототехнику.
Также вологжане смогут «побывать» в полковом медицинском пункте, оружейной мастерской и полевом лагере, попробовать себя в роли радиста.
Подробная афиша мероприятия размещена на сайте «Вологда.РФ»
Вологда.рф: последние новости
Где в Вологде заниматься бегом, рассказали участники «Зеленого марафона» Останки вологодского бойца, в одиночку расправившегося с четырьмя фашистскими солдатами, нашли в Беларуси Внучку погибшего при прорыве блокады Ленинграда солдата нашли поисковики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Как России тягаться с Канадой и США?13
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна8
Боец ММА показательно удушила американского военного
Стала известна зарплата Манчини в сборной Италии
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение