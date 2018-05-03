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Минниханов призвал определить недоработки на финальном этапе подготовки к ЧМ-2018
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Минниханов призвал определить недоработки на финальном этапе подготовки к ЧМ-2018 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Реальное время
Президент РТ Рустам Минниханов в ходе совещания об обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года говорил о проблемных вопросах, которые остаются нерешенными, когда подготовка к турниру вышла на финальный этап. Совещание прошло на стадионе «Казань Арена». Минниханов призвал «определить имеющиеся недоработки и найти пути их решения». Большая работа уже ведется и будет проводиться, сказал Минниханов. В том числе, решаются задачи антитеррорестической защищенности объектов, создаются условия для обеспечения устойчивого энергоснабжения и информационной безопасности. Добавим, сегодня совещание по подготовке к ЧМ-2018 провел и президент России Владимир Путин. Помимо вопросов безопасности турнира, он говорил о региональной работе, призывая не устраивать «штурмовщину и показуху» с благоустройством на местах перед чемпионатом.
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