Минниханов призвал определить недоработки на финальном этапе подготовки к ЧМ-2018 

Президент РТ Рустам Минниханов в ходе совещания об обеспечении безопасности чемпионата мира по футболу 2018 года говорил о проблемных вопросах, которые остаются нерешенными, когда подготовка к турниру вышла на финальный этап. Совещание прошло на стадионе «Казань Арена». Минниханов призвал «определить имеющиеся недоработки и найти пути их решения». Большая работа уже ведется и будет проводиться, сказал Минниханов. В том числе, решаются задачи антитеррорестической защищенности объектов, создаются условия для обеспечения устойчивого энергоснабжения и информационной безопасности. Добавим, сегодня совещание по подготовке к ЧМ-2018 провел и президент России Владимир Путин. Помимо вопросов безопасности турнира, он говорил о региональной работе, призывая не устраивать «штурмовщину и показуху» с благоустройством на местах перед чемпионатом.