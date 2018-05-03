Глава ФИФА отметил большую вовлеченность Путина в процесс подготовки к чемпионату мира

СОЧИ, 3 мая. / ТАСС /. Вовлеченность президента России Владимира Путина в процесс организации чемпионата мира по футболу является уникальным. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».

"Прежде всего, от всего сердца хотел бы поздравить Владимира Владимировича с победой на выборах. И хотел бы поздравить всех присутствующих, кто участвовал в подготовке данного мероприятия в Сочи. Я уже 20 лет занимаюсь организацией крупных соревнований, могу сказать, что уровень вашей вовлеченности в подготовку и проявленного профессионализма является уникальным. Я все видел своими глазами, слышал от вас, а сегодняшнее заседание говорит о том, как много было проделано", — заявил Инфантино.

"Я несколько дней назад был в Нигерии, где меня спросили, насколько Россия готова к чемпионату мира. Я, не задумываясь, ответил: «на 100 процентов». Потом подумал и сказал, что уровень подготовки страны к проведению турнира составляет 99 процентов, потому что еще обязательно что-то необходимо завершить. Это очень важные последние дни", — добавил он.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.