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Глава ФИФА отметил большую вовлеченность Путина в процесс подготовки к чемпионату мира
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Глава ФИФА отметил большую вовлеченность Путина в процесс подготовки к чемпионату мира 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Вовлеченность президента России Владимира Путина в процесс организации чемпионата мира по футболу является уникальным. Об этом заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».
"Прежде всего, от всего сердца хотел бы поздравить Владимира Владимировича с победой на выборах. И хотел бы поздравить всех присутствующих, кто участвовал в подготовке данного мероприятия в Сочи. Я уже 20 лет занимаюсь организацией крупных соревнований, могу сказать, что уровень вашей вовлеченности в подготовку и проявленного профессионализма является уникальным. Я все видел своими глазами, слышал от вас, а сегодняшнее заседание говорит о том, как много было проделано", — заявил Инфантино.
"Я несколько дней назад был в Нигерии, где меня спросили, насколько Россия готова к чемпионату мира. Я, не задумываясь, ответил: «на 100 процентов». Потом подумал и сказал, что уровень подготовки страны к проведению турнира составляет 99 процентов, потому что еще обязательно что-то необходимо завершить. Это очень важные последние дни", — добавил он.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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