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Колобков: Россия выполняет все обязательства перед ФИФА по подготовке к чемпионату мира
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Колобков: Россия выполняет все обязательства перед ФИФА по подготовке к чемпионату мира 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Россия выполняет все обязательства по подготовке к чемпионату мира — 2018, данные Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».
"В настоящее время подготовка к чемпионату мира вступила в завершающую стадию, обязательства, данные нами ФИФА, выполняются. С 2014 года реализуется 254 объекта капитального строительства, также в настоящее время выполнено 198 мероприятий, 63 — на завершающей стадии. Ключевой момент — ввод в эксплуатацию стадионов и проведение тестовых мероприятий, объекты поставлены на кадастровый учет, все сделано в соответствии с РФС [Российским футбольным союзом]. Сейчас проведено 15 тестовых матчей из 27 запланированных, поэтому можно точно сказать, что Россия в полном объеме выполняет обязательства", — заявил Колобков.
"Сейчас нам надо полностью завершить подготовку к операционной деятельности стадионов, затем они будут переданы ФИФА. Всего было 95 тренировочных площадок, из них готово 76, сюда входят не только поля и трибуны, но и административные здания, введены 27 объектов. Что касается вопроса развития транспортной инфраструктуры, то в настоящее время завершаются работы на 15 объектах метро, которые будут введены до конца мая. Во всех городах завершен капитальный ремонт учреждений здравоохранения, реализуется план медицинского здравоохранения", — добавил он.
Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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