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В культурном центре на Люблинской прошел мастер-класс по бальным танцам
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В культурном центре на Люблинской прошел мастер-класс по бальным танцам 

Управа района Марьино 17 минут назад
В рамках проекта правительства Москвы «Московское долголетие» на площадке Культурного центра имени Астахова на Люблинской улице состоялись занятия по бальным танцам для представителей старшего поколения.
— Считается, что, изучив танец человека, можно проникнуть в его душу. Буквально в каждое движение вы можете вложить всю полноту чувства, которое испытываете, будь то уважение, восхищение, недовольство, страдание, нежность или любовь. Занятие бальными танцами — прекрасный способ интересно провести время и открыть в себе что-то новое, — отметили в ТЦСО «Марьино».
Записаться на занятия можно в ТЦСО по телефонам: 8 (495) 345-50-10; 8 (495) 349-51-49. (то)
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