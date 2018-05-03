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Курбанову Белград нравится больше Стамбула
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Курбанову Белград нравится больше Стамбула 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард ЦСКА Никита Курбанов, говоря о предстоящем «Финале четырех», выразил надежду, что болельщики в Белграде в отсутствие местной «Црвены Звезды» поддержат московский клуб. Нападющий добавил, что сербский город нравится ему больше Стамбула, где проходили решающие игры турнира в прошлом году.
— Лично для меня Белград лучше Стамбула, — заметил Курбанов. — Формат «Финала четырех» таков, что если бы год назад «Фенербахче» не попал в четверку, атмосфера на трибунах была бы другая. Понятно, что за местную команду будет болеть весь зал. На этот раз можно сказать, что мы будем играть на нейтральной территории. Поэтому в каком-то смысле будет проще. Хотя вообще фактор болельщиков не должен никак на нас влиять. Но я буду рад, если много наших поклонников приедет. Опять же в Белграде живет братский народ, надеюсь, местные болельщики придут и поддержат нас.
— Многие как раз считают, что без «Црвены Звезды» симпатии большинства зрителей будут на стороне ЦСКА. Будете играть как дома?
— Надеюсь на это. Было бы приятно. Помните, когда разбился самолет с хором имени Александрова, и мы приехали в Белград на выезд, болельщики заготовили большой баннер со словами поддержки и спели «Катюшу». Это показатель нашего братства с сербским народом.
ЦСКА в первой игре"Финала Четырех" встретится с "Реалом". Игра состоится 18 мая, начало — в 19.00 по московскому времени. (Антон БАБОШИН)
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