Курбанову Белград нравится больше Стамбула

Форвард ЦСКА Никита Курбанов , говоря о предстоящем «Финале четырех», выразил надежду, что болельщики в Белграде в отсутствие местной «Црвены Звезды» поддержат московский клуб. Нападющий добавил, что сербский город нравится ему больше Стамбула, где проходили решающие игры турнира в прошлом году.

— Лично для меня Белград лучше Стамбула, — заметил Курбанов. — Формат «Финала четырех» таков, что если бы год назад «Фенербахче» не попал в четверку, атмосфера на трибунах была бы другая. Понятно, что за местную команду будет болеть весь зал. На этот раз можно сказать, что мы будем играть на нейтральной территории. Поэтому в каком-то смысле будет проще. Хотя вообще фактор болельщиков не должен никак на нас влиять. Но я буду рад, если много наших поклонников приедет. Опять же в Белграде живет братский народ, надеюсь, местные болельщики придут и поддержат нас.

— Многие как раз считают, что без «Црвены Звезды» симпатии большинства зрителей будут на стороне ЦСКА. Будете играть как дома?

— Надеюсь на это. Было бы приятно. Помните, когда разбился самолет с хором имени Александрова, и мы приехали в Белград на выезд, болельщики заготовили большой баннер со словами поддержки и спели «Катюшу». Это показатель нашего братства с сербским народом.