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Игорь Уланов: В «Спартаке» молодая дерзкая команда тренеров — думаю, мы сработаемся
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Игорь Уланов: В «Спартаке» молодая дерзкая команда тренеров — думаю, мы сработаемся 

Советский спорт 1 час назад
— С каким настроением возвращаетесь в «Спартак»? — С очень хорошим. Здесь много тех, с кем я работал ранее: Алексей Жамнов, Дмитрий Хворых, плюс осталась половина той команды, с кем мы трудились в первом сезоне после возрождения «Спартака». И эти ребята оказались ее стержнем. Да и на следующий год у нас собирается довольно-таки неплохая, боеспособная команда.
— Кто-нибудь из знакомых уже шутил, что сложно в одну реку войти дважды? — Нет. Только поздравляли. Очень приятно возвращаться, особенно в ту среду, где ты уже знаешь кто есть кто, кто что из себя представляет, какие задачи перед собой ставит. В прошлый раз мы работали в «Спартаке» с командой, которая только возвращалась в КХЛ, и считаю, что тогда мы выступили неплохо. В этом году перед нами стоят уже другие задачи. Команда растет, и надеюсь мы поможем ей добиться высоких результатов.
— О чем вы разговаривали на первой встрече тренерского штаба и руководства? — Это был профессиональное общение между тренерами и руководством клуба: решали, кто за какие вопросы будет отвечать, кто какие обязательства на себя берет.
— Будете, как и в свой первый приход, отвечать за игру в обороне? — Обязательно. За игроков обороны и за игру в меньшинстве. Конечно, работа будет вестись сообща, а за Вадимом Сергеевичем будет последнее слово — он главный тренер. У нас молодая дерзкая команда тренеров — думаю, мы сработаемся и покажем хороший результат.
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