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В Псковской области стартовал первый региональный чемпионат по дворовому футболу
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В Псковской области стартовал первый региональный чемпионат по дворовому футболу 

ТАСС 58 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
ПСКОВ, 5 мая. /ТАСС/. Первый региональный чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области официально открылся в субботу в Пскове. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.
"Сегодня впервые открыли областной чемпионат по дворовому футболу. В ближайшие дни у нас пройдут муниципальные этапы, потом будет полуфинальный этап. Финальный этап будет ориентировочно 26 мая. Всего чемпионат охватит порядка 1 тыс. человек", — пояснил собеседник агентства.
Штылин также уточнил, что в чемпионате примут участие дворовые непрофессиональные футбольные команды, сборные образовательных организаций и трудовых коллективов. «Турнир пройдет в три этапа и в трех возрастных группах: с 10 до 13 лет, с 14 до 17 лет и от 18 лет и старше», — сказал глава спорткомитета области.
Ранее, провести чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области предложил руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Шторм» Андрей Бегмурадов в ходе презентации проекта «Команда 2018». Идею общественника поддержал врио губернатора Михаил Ведерников.
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