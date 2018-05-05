В Псковской области стартовал первый региональный чемпионат по дворовому футболу

ПСКОВ, 5 мая. / ТАСС /. Первый региональный чемпионат по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области официально открылся в субботу в Пскове. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин.

"Сегодня впервые открыли областной чемпионат по дворовому футболу. В ближайшие дни у нас пройдут муниципальные этапы, потом будет полуфинальный этап. Финальный этап будет ориентировочно 26 мая. Всего чемпионат охватит порядка 1 тыс. человек", — пояснил собеседник агентства.

Штылин также уточнил, что в чемпионате примут участие дворовые непрофессиональные футбольные команды, сборные образовательных организаций и трудовых коллективов. «Турнир пройдет в три этапа и в трех возрастных группах: с 10 до 13 лет, с 14 до 17 лет и от 18 лет и старше», — сказал глава спорткомитета области.