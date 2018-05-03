Ещё
Колобков: временные сооружения планируется безвозмездно передать регионам после ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков: временные сооружения планируется безвозмездно передать регионам после ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Временные сооружения чемпионата мира 2018 года по футболу планируется безвозмездно передать регионам после окончания турнира. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».
"Стадионы станут домашними аренами футбольных клубов, на которых будут проводиться матчи чемпионата и первенства России. Предполагается многофункциональное использование стадионов для проведения других спортивных, массовых и зрелищных мероприятий. В качестве наследия планируется безвозмездно передать объекты временных строений и сооружений для нужд регионов. После завершения чемпионата мира объекты и тренировочные площадки будут возвращены прежним владельцам — детско-юношеским спортивным школам (ДЮСШ)", — сказал Колобков.
"В концепции запланировано открыть детские футбольные центры на базе действующих ДЮСШ с сохранением их организационных и правовых форм. На эти цели планируется направить дополнительное финансирование из бюджетов различных уровней. Это позволит нам в полтора раза увеличить количество занимающихся детей, начиная с шести лет. Концепция находится в завершающей стадии согласования, планируем согласовать до 16 мая", — отметил министр.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
ТАСС: последние новости
Поисковики под Новгородом нашли сейф времен Великой Отечественной войны Инфантино: ФИФА поможет России организовать лучший чемпионат мира в истории Тренировочная площадка к ЧМ-2018 открылась в Кисловодске
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Долги не пускают футбольную Россию в Европу4
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Как России тягаться с Канадой и США?17
Боец ММА показательно удушила американского военного2
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение