Колобков: временные сооружения планируется безвозмездно передать регионам после ЧМ-2018

СОЧИ, 3 мая. / ТАСС /. Временные сооружения чемпионата мира 2018 года по футболу планируется безвозмездно передать регионам после окончания турнира. Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018».

"Стадионы станут домашними аренами футбольных клубов, на которых будут проводиться матчи чемпионата и первенства России. Предполагается многофункциональное использование стадионов для проведения других спортивных, массовых и зрелищных мероприятий. В качестве наследия планируется безвозмездно передать объекты временных строений и сооружений для нужд регионов. После завершения чемпионата мира объекты и тренировочные площадки будут возвращены прежним владельцам — детско-юношеским спортивным школам (ДЮСШ)", — сказал Колобков.

"В концепции запланировано открыть детские футбольные центры на базе действующих ДЮСШ с сохранением их организационных и правовых форм. На эти цели планируется направить дополнительное финансирование из бюджетов различных уровней. Это позволит нам в полтора раза увеличить количество занимающихся детей, начиная с шести лет. Концепция находится в завершающей стадии согласования, планируем согласовать до 16 мая", — отметил министр.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.