Открытые областные соревнования по черлидингу «Энергия спорта» прошли в Самаре

Акробатика, гимнастика и танцы — все это совмещает в себе черлидинг. Девушки из команды «Инферно» на крупных областных соревнованиях уже занимали призовые места. Вот и на турнир «Энергия спорта», несмотря на трудности с подготовкой, они приехали только за победой.

Чтобы победить, нужно показать не только командный дух, но и гибкость, точность движений, а в некоторых случаях даже синхронность. Конкуренция серьезная: количество участников в этом году выросло до 600. Кроме того, в «МТЛ Арену» приехали и спортсменки из других регионов: Астрахани, Ульяновска, Челябинска. И на фоне этих команд Самарская область, в которой черлидинг развивается не так давно, выглядит достойно.

В чемпионатах России призовых мест самарские спортсменки пока не занимали. Тем не менее, в топ-5 они уже входят, и в областной федерации надеются: в следующем году черлидерши из города на Волге смогут завоевать медали на первенствах страны.