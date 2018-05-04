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Открытые областные соревнования по черлидингу «Энергия спорта» прошли в Самаре
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Открытые областные соревнования по черлидингу «Энергия спорта» прошли в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: Самара Сегодня
Акробатика, гимнастика и танцы — все это совмещает в себе черлидинг. Девушки из команды «Инферно» на крупных областных соревнованиях уже занимали призовые места. Вот и на турнир «Энергия спорта», несмотря на трудности с подготовкой, они приехали только за победой.
Чтобы победить, нужно показать не только командный дух, но и гибкость, точность движений, а в некоторых случаях даже синхронность. Конкуренция серьезная: количество участников в этом году выросло до 600. Кроме того, в «МТЛ Арену» приехали и спортсменки из других регионов: Астрахани, Ульяновска, Челябинска. И на фоне этих команд Самарская область, в которой черлидинг развивается не так давно, выглядит достойно.
В чемпионатах России призовых мест самарские спортсменки пока не занимали. Тем не менее, в топ-5 они уже входят, и в областной федерации надеются: в следующем году черлидерши из города на Волге смогут завоевать медали на первенствах страны.
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