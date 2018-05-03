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Павел Колобков: Россия выполнит все обязательства перед ФИФА
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Павел Колобков: Россия выполнит все обязательства перед ФИФА 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Министр спорта России Павел Колобков на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018». Подтвердил, что наша страна выполняет все обязательства перед ФИФА при подготовке к чемпионату мира.
"В настоящее время подготовка к чемпионату мира вступила в завершающую стадию, обязательства, данные нами ФИФА, выполняются. Ключевой момент — ввод в эксплуатацию стадионов и проведение тестовых мероприятий, объекты поставлены на кадастровый учет, все сделано в соответствии с РФС. Сейчас проведено 15 тестовых матчей из 27 запланированных, поэтому можно точно сказать, что Россия в полном объеме выполняет обязательства", — заявил Колобков в эфире канала «Россия 24»
"Сейчас нам надо полностью завершить подготовку к операционной деятельности стадионов, затем они будут переданы ФИФА. В настоящее время завершаются работы на 15 объектах метро, которые будут введены до конца мая. Во всех городах завершен капитальный ремонт учреждений здравоохранения, реализуется план медицинского здравоохранения", — отметил министр спорта.
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