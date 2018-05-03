Гостей ЧМ-2018 в Саранске поселят в пензенской гостинице

Часть гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, приехавших на игры в Саранск, поселят в гостинице «Пенза». Об этом сообщил «ФедералПресс» начальник отдела по развитию туризма министерства культуры Мордовии Максим Фирстов.

«Сейчас мы готовимся в Саранске к приему гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. У нас подписано уже конкретное соглашение с гостиницей «Пенза» потому что они будут размещать у себя на время чемпионата мира по футболу болельщиков», — говорит Максим Фирстов. По его словам, соглашение по туристическому сотрудничеству с Пензой было подписано еще год назад.

Начальник отдела рассказал, что между городами будет курсировать современный электропоезд на 2000 посадочных мест.

«Также у нас проводилось несколько рекламных туров. Мордовские туроператоры ездили в Пензу, пензенские ездили в Саранск. Они обменивались опытом и знаниями. Кроме того, подписано соглашение с крупнейшим туроператором Пензы «Беркут», который возит группы в Мордовию, о том, чтобы они продлили свой маршрут до республиканского района Кочелаево, где находится дом-музей нашего живописца Федота Сычкова», — заключил Максим Фирстов.

Напомним, Пенза и Саранск в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года договорились наладить туристическое сотрудничество. В Пензе созданы новые туристические маршруты, на которые выйдут работать обученные экскурсоводы, прошедшие аттестацию.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.