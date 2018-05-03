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В Запорожье всю тяжесть на себя берут сильные православные дети
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В Запорожье всю тяжесть на себя берут сильные православные дети 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил на своей странице в Facebook протоиерей Александр Овчаренко.
5 мая 2018 в манеже СК «Мотор Сич» по благословению Владыки Луки, митрополита Запорожского и Мелитопольского состоится IV турнир по гиревому спорту на Кубок апостола Андрея Первозванного среди воспитанников воскресных школ Запорожской епархии.
Кубок, впервые проведенный в 2015 году исключительно в границах Запорожской епархии, спустя год обрел достаточную известность и популярность среди других епархий Украины. В четвертом турнире, по предварительным договоренностям, примут участие команды гиревиков из семи областей Украины: Киевской, Харьковской, Запорожской, Кировоградской, Черниговской, Тернопольской, Луганской.
Дебютант первого Кубка, а ныне кандидат в мастера спорта Украины Руслан Орин, за два с половиной года смог пройти путь от новичка до спортсмена высшей квалификации. В 2017 году он принял участие в первом, в своей биографии, Чемпионате Мира и сумел завоевать «бронзу» по официальной сетке соревнований и «серебро» в турнире юниоров!
Турнир проходит под патронатом Запорожской епархии УПЦ.
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