Сколько топлива тратит Fire Force для разгона до 496 км/ч?

Знакомьтесь, это одна из самых безумных машин на свете — драгстер Fire Force 5. Он оснащен турбореактивным двигателем Pratt & Whitney J60, который инженеры сняли с вертолета Sikorsky S-64 Skycrane и адаптировали под этот монстр-кар. Поскольку это драгстер, то он предназначен только для езды по прямой, но зато делает он это как никто. Fire Force 5 разгоняется до 496 км/ч за пять секунд!

При этом машина за один такой заезд «съедает» 127 литров топлива. Масса драгстера составляет порядка 550 кг, длина ее свыше 7 метров, а при езде огненный хвост реактивного выхлопа вытягивается на 3 метра.

Да, на дорогах общего пользования такого красавца потестировать будет проблематично. И не только потому, что с поворотами у него проблема, но из-за звука работающего двигателя: с непривычки могут лопнуть перепонки. Настройте звук перед просмотром!