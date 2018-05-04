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Сколько топлива тратит Fire Force для разгона до 496 км/ч?
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Сколько топлива тратит Fire Force для разгона до 496 км/ч? 

Авторамблер 46 минут назад
Фото: Авторамблер
Знакомьтесь, это одна из самых безумных машин на свете — драгстер Fire Force 5. Он оснащен турбореактивным двигателем Pratt & Whitney J60, который инженеры сняли с вертолета Sikorsky S-64 Skycrane и адаптировали под этот монстр-кар. Поскольку это драгстер, то он предназначен только для езды по прямой, но зато делает он это как никто. Fire Force 5 разгоняется до 496 км/ч за пять секунд!
При этом машина за один такой заезд «съедает» 127 литров топлива. Масса драгстера составляет порядка 550 кг, длина ее свыше 7 метров, а при езде огненный хвост реактивного выхлопа вытягивается на 3 метра.
Да, на дорогах общего пользования такого красавца потестировать будет проблематично. И не только потому, что с поворотами у него проблема, но из-за звука работающего двигателя: с непривычки могут лопнуть перепонки. Настройте звук перед просмотром!
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