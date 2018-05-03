Видео: 500 км/ч за 5 секунд на драгстере с реактивным двигателем

Драгстеры с реактивными двигателями всегда вызывали у автолюбителей нечто вроде щенячьего восторга. Капсула смерти, способная разогнаться почти до 500 км/ч за считанные секунды, больше похожа на чудо, нежели на инженерное искусство.

Драгстер Fire Force 5 оборудован реактивным двигателем Pratt & Whitney J60, который был снят с вертолета Sikorsky S-64. На каждый такой заезд драгстеру требуется 106 л топлива, которые он съедает в считанные секунды.

Fore Force 5 в минувший уикэнд поставил рекорд на трассе Santa Pod в Англии, пролетев четверть мили за 5,06 с и показав максимальную скорость 496 км/ч.

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